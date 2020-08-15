سناب شات يضيف عدسات خاصة لتحديات رقص تيك توك

2020/08/15 | 21:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حدثت شركة سناب (Snap) – المطورة لتطبيق سناب شات (Snapchat) – منصتها المسماة (Lens Studio) بحيث يمكن للفنانين والمطورين تصميم عدسات خاصة – مصطلح الشركة لتجارب الواقع المعزز – التي تعزز تتبع الجسم بالكامل.وصممت الشركة نموذجين، مشغلات لكامل الجسم ومرفقات لكامل الجسم، بحيث يمكن استحضار تأثيرات مختلفة بناءً على ما يفعله المستخدم داخل […]

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