اعتقال رجل دين ايزيدي من قبل حزب العمال الكوردستاني بسنجار

2020/08/15 | 21:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل الدين الايزيدي سعيد دخيل يوسف

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