جامعة صنعاء والحرية الأكاديمية - قاسم المحبشي

2020/08/15 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي في زمن الانترنت والتعليم الإلكتروني عن بُعد ؛جامعة صنعاء تصدر قرارا بالفصل بين الطالبات والطلاب في أبحاث مشاريع التخرج الجامعية.



قرار يذكر ببدية صعود عهد الإخوان الذين جاهدوا في سبيل الفصل بين التلاميذ والتلميذات في التعليم العام وهكذا تتلاقى الأطراف في أخر المطاف.



تلك هي الإستراتيجية الوطنية المنطلقة من التفكير بالاعضاء التناسلية.



حينما كنا طلابا لم نكن نفكر ابدا بهذه الطريقة الحيوانية! والله عل ......





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