التعليم الإلكتروني في الجامعات الليبية الحكومية والحاجة إلى إزاحة الإكراهات والتحديات. - حسين سالم مرجين

2020/08/15 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_سالم_مرجين عُقد يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020م، ورشة عمل تفكير بعنوان " آليات الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني "، والتي نظّمتها الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بالتعاون مع الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، واتحاد الجامعات العربية، وتأتي هذه الورشة في إطار سعي الجمعية الحثيث نحو دعم ومساندة برامج وأنشطة الجودة وضمانها في الجامعات الليبية خاصةً في ظل تداعيات جائحة كورونا ......





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