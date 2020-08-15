اعادة بناء النظام الدولي وهيكلته -الضرورة والحاجة - - فؤاد الصلاحي

2020/08/15 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي منذ انهيار المعسكر الاشتراكي واعلان امريكا نهاية التاريخ عبر مستشاريها في الامن القومي والدخول نحو عالم بقطب واحد اهم سماته الانفلات مما كان محل توافق في العلاقات الدولية وفق ميثاق المنظمة الأممية والقانون الدولي الإنساني ومع اعلان الفوضى الخلاقة كنقطة رئيسية في الاجندة الامريكية تجاه الشرق الاوسط كان التدخل الاوربي والامريكي في تعميم الفوضى في المنطقة مستغلة بذلك انتفاضات شعبية في العام 2011 زاد ......





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