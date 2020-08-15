“جميلتي بيروت”.. أغنية للشاب خالد يتضامن بريعها مع لبنان

2020/08/15 | 22:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يصدر نجم موسيقى الراي الشاب خالد أغنية بعنوان “جميلتي بيروت” تضامنا مع الشعب اللبناني الذي أصيب بالصميم جراء انفجار ضخم في مرفأ العاصمة، على ما قال مصدر في شركته للإنتاج لوكالة فرانس برس.وأوضح نجم الراي في بيان أرسلته شركة “عليا بابليشينغ” لوكالة فرانس برس “زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه […]

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