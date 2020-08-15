2020/08/15 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============== سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد، وقد تبين أن انطلاقهما كان من منطقة الراشدية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.============= ١٥ اب ٢٠٢٠هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني : سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي المركز الخبري الوطني.

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