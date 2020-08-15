2020/08/15 | 22:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، سقوط صاروخين على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد، والذي يضم قوات أمريكية.

وذكرت الخلية في بيان، 15 آب/أغسطس، أن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا داخل معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، "تبين أن إطلاق الصاروخين جرى من منطقة الراشدية"، دون أن يشير إلى سقوط ضحايا أو خسائر.

اقرأ/ي أيضًا:

3 صواريخ على محط "الصقور العراقية" شمال بغداد

من معسكر الرشيد..



كاتيوشا جديد صوب المنطقة الخضراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف جديد يستهدف معسكرًا يضم قوات أمريكية شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف جديد يستهدف معسكرًا يضم قوات أمريكية شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).