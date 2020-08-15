الشرطة تبدأ تحقيقًا في انفجار قرب منزل مقتدى الصدر

2020/08/15 | 22:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرشهدت مدينة النجف القديمة، انفجارًا في قرب منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادثة.

وانفجرت عبوة لاصقة، مساء الجمعة 14 آب/أغسطس، في سيارة تعود لشخص مدني، لدى توقفها في الشارع المؤدي إلى منزل الصدر في منطقة الحنانة في النجف، وفق مصدر أمني تحدث لـ "الترا عراق".

وخلف الانفجار أضرارًا بالسيارة المستهدفة دون سقوط ضحايا، فيما أعلنت قيادة الشرطة فتح تحقيق في الحادث.

وقال قائد شرطة النجف فائق فليح الفتلاوي في تصريح، السبت 15 آب/أغسطس، إن "فريقًا تحقيقيًا سيتولى تتبع ملابسات انفجار عبوة ناسفة في المحافظة بشكل عاجل".

وأضاف، أن "الانفجارنجم عن عبوة صغيرة محلية الصنع، بجانب إحدى المركبات العائدة لأحد المواطنين في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، دون خسائر تذكر".

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