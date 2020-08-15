اللجنة العليا : تقرر استمرار حظر التجوال الجزئي من 10 مساءً إلى 5 فجراً

2020/08/15 | 22:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قرارات عدة منها استمرار الحظر الجزئي في البلاد.وذكرت وكالة الانباء العراقية ان” اللجنة قررت استمرار حظر التجوال الجزئي ويطبق يومياً من العاشرة مساءً إلى الخامسة فجراً”.وأضافت أن “اللجنة قررت رفع التسكين واطلاق العلاوات والترفيعات للملاكات الصحية”.وأوضحت أن “اللجنة قررت ايضاً منع التنقل بين المحافظات الإ […]

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