رد فعل صيني على الحظر الاميركي.. قرار مرتقب يحول آيفون إلى “سلة مهملات الكترونية”!

2020/08/15 | 22:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثارت قرارات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن حظر التطبيقات الصينية ردود أفعال واسعة، وسلطت الضوء من جديد على مستقبل استثمارات شركة “آبل” في الصين التي تبلغ نحو 44 مليار دولار.وبدأ مستخدمو أجهزة “آيفون” في جميع أنحاء الصين يعيدون النظر في ارتباطهم بالجهاز، بعد أن أصدر ترامب أمرا تنفيذيا الأسبوع الماضي، […]

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