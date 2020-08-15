2020/08/15 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم: نسبة التخفيض من أجور الموازي للعام المقبل قد تصل إلى 35% المركز الخبري الوطني.

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