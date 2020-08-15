بعد 100 يوم على حكومة الكاظمي.. ترقبوا سلسلة تقارير استقصائية على السومرية

2020/08/15 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

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تبث قناة السومرية الفضائية قريباً سلسلة تقارير استقصائية مكتوبة ومرئية لقياس نجاح وفشل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تطبيق برنامجه الحكومي.

وتأتي هذه التقارير الاستقصائية بعد بعد مرور 100 يوم على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي 6 ايار الماضي، وافق مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة الكاظمي.

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