OPPO تنافس هواوي بهواتف جديدة

2020/08/15 | 22:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة OPPO الصينية عن نيتها إطلاق مجموعة جديدة من الهواتف قريبا، لتنافس من خلالها أجهزة هواوي المتوسطة الفئة.ومن بين أبرز الأجهزة التي ستطرحها OPPO قبل خريف العالم الجاري تبعا للتسريبات هاتف Reno 4 Z 5G و Reno 4 Lite اللذان سيأتيان بمواصفات جيدة وسعر منافس.وأول هاتف وكما يبين اسمه التجاري […]

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