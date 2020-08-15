إيطاليا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا منذ أواخر مايو

2020/08/15 | 22:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يعتبر أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 23 مايو الماضي.وأشارت الوزارة اليوم السبت، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا منذ بدء انتشار الوباء بلغ 253 ألفا و438 حالة.وسجلت إيطاليا أيضا 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة […]

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