الصحة والسلامة : تقرر حظر دخول الزائرين للعراق مع قرب مراسم عاشوراء

2020/08/15 | 22:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة المعنية بمكافحة فيروس كورونا يوم السبت حظر دخول الزائرين إلى العراق مع قرب حلول مراسم عاشوراء.وجاء في القرارات الجديدة للجنة إنه “يمنع دخول الزائرين للسياحة بأشكالها المختلفة كافة من خارج العراق منعاً باتاً”.وأشارت إلى التأكيد على التزام المواطنين بتوجيهات المرجعية العليا وبالتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية […]

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