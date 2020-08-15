لجنة الركبي تبحث استعدادات المنتخب الوطني للبطولة العربية

2020/08/15 | 22:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عقد نائب رئيس لجنة الركبي ، ورئيس اللجنة الفنية الدكتور فريق هزاع وامين سر اللجنة محمد الجزائري اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب مصطفى عبد ومساعده سلام كاطع اليوم السبت عبر الدائرة الالكترونية.وقال فريق هزاع في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاجتماع كان من اجل مناقشة منهاج المنتخب الوطني الذي […]

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