اللجنة العليا للصحة .. تقرر استمرار حظر التجوال الجزئي

2020/08/15 | 22:44 - المصدر: سكاي برس

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اللجنة العليا الحظر يطبق يوميا من الساعة العاشرة مساءا الى الخامسة فجرا

اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر استمرار حظر التجوال الجزئي

منع التنقل بين المحافظات الإ للضرورة القصوى

منع دخول الزائرين للسياحة باشكالها كافة من خارج العراق منعا باتاً...

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