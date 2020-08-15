الرئيس اللبناني: كل فرضيات سبب انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة

2020/08/15 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال الرئيس اللبناني ميشال عون في مقابلة تلفزيونية يوم السبت، إن كل الفرضيات حول سبب انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة.وأكد عون أنه لا يوجد تأخير في التحقيق، مضيفا أنهم بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة كونها متشعبة وكل الفرضيات لا تزال قائمة، وشدد على أنه لا يمكن التهاون بأي فرضية.وأضاف أن […]

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