القبض على 4 أشخاص يحملون مواد مخدرة ضمن سيطرات بابل الرئيسية

2020/08/15 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، القبض على 4 أشخاص يحملون مواد مخدرة ضمن سيطرات المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز شؤون مخدرات قيادة شرطة بابل، استطاعت إثر ممارسات أمنية بالتعاون مع المفارز المشتركة ضمن سيطرات المحافظة الرئيسية من القبض على ( 4 ) أشخاص بتهمة حيازة المواد المخدرة ، حيث أُلقي القبض على ( 3) منهم ضمن سيطرة ال(77) المدخل الشمالي لمحافظة بابل بعد أن ضُبِط بحيازتهم حوالي ( من 4 الى 5 غرام ) من مادة الكريستال المخدرة مع أدوات تعاطي".واضافت: "فيما أُلقي القبض على المتهم الأخير في سيطرة الشهيد سلام شنون ( النيل ) شمالي مدينة الحلة ، بعد أن عُثر لديه نحو ( 35 ملغم ) من مادة الكريستال مع عدد من الحبوب المخدرة ، ليتم نقل المتهمين كافة الى مراكز تحقيق الجهة المختصة بحسب قاطع المسؤولية لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية".

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن التحالف الدولي، السبت، سقوط صاروخين قرب قاعدة التاجي بالعراق.

وقال التحالف في بيان، "في ليلة 15 آب، حوالي الساعة 9:15 مساءً، سقط صاروخان صغيران بالقرب من قاعدة التاجي".

واضاف، "لم يكن ه

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، 15 آب، 2020، سقوط صاروخين كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا داخل معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد".

وا

بغداد اليوم- نينوى

كشف مدير ناحية النمرود، أحمد عبيد، السبت، 15 آب، 2020، عن حقيقة تعرض ناحية النمرود إلى هجوم من قبل تنظيم داعش.

وقال عبيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الناحية لم تتعرض إلى هجوم من قبل عناصر تنظيم داعش".

واضاف أن &

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