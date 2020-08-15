إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام ينخفض 4.6% في حزيران

2020/08/15 | 22:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت وكالة الأنباء العمانية عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قوله إن إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام تراجع في حزيران بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأضافت الوكالة أن السلطنة أنتجت 147.76 مليون برميل من النفط في حزيران.

وأشار التقرير إلى أن البلاد سجلت متوسط إنتاج يومي من النفط بلغ 964200 برميل بنهاية حزيران انخفاضا من متوسط بلغ 970600 يوميا في حزيران من العام الماضي.

والسلطنة مشاركة في اتفاق لخفض إنتاج النفط ضمن مجموعة أوبك+.

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