“سو-27” تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

2020/08/15 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة من طراز “سو-27″، اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز EP-3E Aries فوق البحر الأسود حاولت الاقتراب من أجواء روسيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية: “اقترب طاقم المقاتلة الروسية بطائرته لمسافة آمنة من الجسم الجوي، وتعرف عليه كطائرة استطلاع من طراز EP-3E تابعة للبحرية الأمريكي”.وذكرت الوزارة، أن الطائرة […]

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