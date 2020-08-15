أبي …. وعنصريةُ يدي اليسرى! - فاطمة ناعوت

2020/08/15 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت 13 أغسطس.



يومٌ يحمل الألم، ويحملُ الدهشةَ.



أما الألمُ فلأنه يوافقُ ذكرى رحيل أبي المتصوّف الجميل، عن هذا العالم.



وأما الدهشةُ، فلأنه يوافقُ: "اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسرى"، أو ما نسميه بالدراجة المصرية (الأشول)، وما تسمّيه العربيةُ الفصحى: “الأعسر”.



وفي كلِّ عام في مثل هذا اليوم، أتحيَّرُ! هل أكتبُ عن الرجل العظيم الذي غرسَ في قلبي وعقلي قيمَ المحبة والعدل والجمال، وعلّمني ألا أكره مطلقً ......





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