الغاء حظر التجوال الشامل ايام الخميس والجمعة والسبت

2020/08/15 | 23:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب الاعلام والاتصال الحكومي التابع لأمانة مجلس الوزراء، اليوم السبت، عن إلغاء الحظر الشامل لأيام الخميس والجمعة والسبت ويكون جزئياً.وقال المتحدث باسم المكتب حيدر مجيد في حديث صحفي، انه “تم إلغاء الحظر الشامل لأيام الخميس والجمعة والسبت، ويكون الحظر جزئياً لكل أيام الإسبوع”.واضاف ان “الحظر يبدأ من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة …

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