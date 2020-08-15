بغداد تقرر ارسال 320 مليار دينار لاربيل

2020/08/15 | 23:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني ومصطفى الكاظمي

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