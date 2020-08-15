2020/08/15 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال قيادي داعشي وإثنين من معاونيه في نينوى الأمن الوطني يطيح بموظف يسرق مسحات كورونا بغداد – الزمان اطاحت قوة من جهاز الأمن الوطني بموظف يسرق المسحات الخاصة بفايروس كورونا من المستشفيات في بابل.وذكر الجهاز أنه (بعد ورود معلومات استخبارية وتكثيف المراقبة والتحري، تمكنت قوة من الأمن الوطني في بابل بالاشتراك […]

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