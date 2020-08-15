صاروخان على قاعدة التاجي في العراق

2020/08/15 | 23:49 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط صاروخا كاتيوشا في قاعدة التاجي حيث توجد قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن خلية الإعلام الأمني قولها إن الصاروخين أُطلقا من منطقة الراشدية.ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين.

يأتي ذلك بعد أسبوع شهد هجمات عدّة على أهداف أميركية في العراق.

وتلقي واشنطن بمسؤولية تلك الهجمات على جماعات مسلحة مدعومة من إيران، فيما لم تعلّق هذه الأخيرة بشكل مباشر على تلك الوقائع، لكن جماعات ليست معروفة على نطاق واسع يُعتقد أنها مرتبطة بفصائل مسلحة موالية لطهران، أعلنت مسؤوليتها عن بعض الهجمات.

وقبل أيّام، أصاب انفجاران مركبات تحمل إمدادات لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وقع الأول مساء الاثنين، 10 أغسطس (آب)، قرب الحدود الجنوبية مع الكويت، والثاني في اليوم التالي شمال بغداد.



وقال الجيش العراقي في بيان إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل تابع للتحالف قرب قاعدة التاجي شمال العاصمة.

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وتسبب الانفجار في اندلاع حريق في حاوية تحملها إحدى المركبات، لكن الجيش لم يذكر شيئاً عن سقوط قتلى أو جرحى.



ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

ولم يسفر الانفجاران عن خسائر في الأرواح، لكن تسبّبا في وقوع أضرار مادية، والحادثان يأتيان إثر سلسلة وقائع مشابهة في الأسابيع الأخيرة.

ولكن الجيش العراقي، نفى مساء الاثنين، وقوع هجوم قرب الحدود الكويتية.



وقال اللواء تحسين الخفاجي، الناطق باسم العمليات المشتركة، لـ"سي أن أن": "تناقلت بعض وكالات الأنباء، تعرّض منفذ جريشان لعمل تخريبي.



وتنفي قيادة العمليات المشتركة هذا الخبر، وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة".

وفي 27 يوليو (تموز) الماضي، ذكر بيان عسكري أن ثلاثة صواريخ أصابت قاعدة التاجي العسكرية العراقية، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.



ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وهزّت انفجارات عدّة قاعدة سبايكر التي تضم قوات أميركية وعراقية في صلاح الدين.

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