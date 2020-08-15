بغداد تقرر إرسال 320 مليار دينار لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان

2020/08/15 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

*رئيس وزراء إقليم كوردستان ورئيس وزراء العراق الاتحادي يتفقان هاتفياً على الخطوات الرئيسية لحسم الخلافات*

• تقرر إرسال 320 مليار دينار في أقرب وقت إلى إقليم كوردستان وفق الوضع المالي الراهن في العراق

بحث رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 15 آب (أغسطس) 2020، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراق الاتحادي مصطفى الكاظمي بشأن القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.وتم خلال الاتصال الهاتفي، التشديد على أن يكون الدستور العراقي الأساس في حل جميع الخلافات القائمة أو أي اتفاق يتم التوصل إليه، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية إقليم كوردستان والمصلحة العامة للشعب العراقي.كما أشار الجانبان خلال المكالمة الهاتفية، إلى المضي قُدماً في المفاوضات وما أحرزته من نتائج في الأشهر الماضية التي خاضها وفدا الطرفين.وعلى أساس تلك التفاهمات ولحل مسألة من يتقاضون الرواتب في الإقليم، واستناداً إلى الوضع المالي الراهن في العراق، تقرر أن ترسل بغداد مبلغاً قدره 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن.كذلك أكد الجانبان على مواصلة المفاوضات بهدف حل المشاكل العالقة كافة.

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وقال سلام في حديث لـ

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وقال العقابي في حديث لـ(بغداد الي

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