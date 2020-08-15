2020/08/15 | 23:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس وزراء الإقليم: بغداد بصدد إرسال 320 مليار دينار إلى كوردستان قريبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وزراء الإقليم: بغداد بصدد إرسال 320 مليار دينار إلى كوردستان قريبا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وزراء الإقليم: بغداد بصدد إرسال 320 مليار دينار إلى كوردستان قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).