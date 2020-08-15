خلية الأزمة: الحظر الجزئي طيلة أيام الأسبوع من العاشرة مساءً إلى الخامسة فجراً

2020/08/15 | 23:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة الحكومية بشأن فيروس كورونا، اليوم السبت، أن حظر التجوال الجزئي سيكون طيلة أيام الأسبوع، من الساعة العاشرة مساء ولغاية الخامسة فجرا.

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