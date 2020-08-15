حكومة كردستان: بغداد تقرر إرسال 320 مليار دينار في أقرب وقت إلى الإقليم


حكومة كردستان: بغداد تقرر إرسال 320 مليار دينار في أقرب وقت إلى الإقليم
2020/08/15 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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