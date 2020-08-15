انفجار عبوة على رتل يحمل معدات للتحالف الدولي بين البصرة وذي قار

2020/08/15 | 23:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجرت عبوة ناسفة على رتل عسكري تابع للتحالف الدولي جنوبي الناصرية، وفقا لما أفاد به مصدر أمني.

وفي تفاصيل الحادث، قال المصدر إن عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لشركة أمنية متعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في منطقة أم عنيج المحاذية لمحافظة البصرة، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات.

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