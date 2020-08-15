2020/08/15 | 23:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خلية الاعلام الأمني: سقوط صاروخي كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد

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