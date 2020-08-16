ليون يطيح بمانشستر سيتي ويضرب موعدا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي أبطال أوروبا 

2020/08/16 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏المستقلة ..فجر ليون الفرنسي مفاجآة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمانشستر سيتي الإنجليزي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب عليه مساء اليوم السبت بنتيجة 3-1، في المباراة التي احتضنها ملعب خوسيه الفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.وسجل ثلاثية ليون كل من ماكسويل كورني (24) وموسى ديمبلي (79- 87)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي […]

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