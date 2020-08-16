خمسة جرحى في انهيار مبنى تراثي في القاهرة

2020/08/16 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – جرح خمسة أشخاص السبت جراء انهيار جزء من مبنى تراثي وسط العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما أعلن مصدر أمني.وقال المصدر إن السلطات التي هرعت إلى موقع انهيار المبنى الواقع في شارع قصر النيل قرب ميدان التحرير، أنقذت 14 شخصا بينهم مارة ونقلت خمسة إلى المستشفيات.وفتح تحقيق لكشف ملابسات الانهيار […]

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