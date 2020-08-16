استقالة مدير وكالة السياحة الإيرلندية بعد قضائه عطلة في إيطاليا

2020/08/16 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبلن-(أ ف ب) – استقال مدير الوكالة المكلفة الترويج للسياحة في إيرلندا السبت بعدما تبين انه امضى عطلة في إيطاليا رغم الدعوات إلى إعطاء الأولوية لقضاء العطل داخل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزيرة السياحة كاثرين مارتن في بيان قبولها استقالة مايكل كاولي، وقالت إنها تشعر بـ”خيبة أمل” وأن ما قام به “غير […]

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