موسى البديل يهزم المان سيتي ويلحقه بقافلة المودعين للابطال

2020/08/16 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تمكن لاعب ليون الفرنسي البديل موسى ديمبلي من الحاق الهزيمة بفريق مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 اليوم السبت (15 آب 2020) ،ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليلتحق السيتي بكبار الفرق ( ريال مدريد وبرشلونة ويوفونتيس) التي ودعت دوري الابطال.

مع بداية الشوط الاول تبادل الفريقان الضغط والفرص المتاحة مع افضلية في الهجوم لليون الفرنسي، الذي تمكن من التقدم بهدف ماكسويل كورني في الدقيقة 24، واستمر اللقاء بالسرعة والمتعة مع حيازة افضل للسيتي بعد هدف ليون، لكن الاخير استمر بفرصه الفعالة المرتدة مع دفاع رصين اغلق على هجوم السيتي جميع المحولات خاصة الضغط الذي احدثة رحيم ستيرلنج من جهة اليسار، لكن نتيجة الهدف الفرنسي الوحيد استمرت حتى نهاية الشوط الاول.

في الشوط الثاني ومنذ بدايته اختلف الاداء وتحول الى سيادة انكليزية مطلقة فعل فيها السيتي كل شيء وتأخر هدف التعادل حتى الدقيقة 69 ، وكان من صناعة رحيم ستيرلنج وتسديدة كيفين دي بروين، بعدها إشتدت المباراة وانتفض الطرفان بحثا عن التفوق الذي كان قريبا للفريقين، وسجل البديل موسى ديمبيلي الهدف الغالي لليون من هجمة سريعة مرتدة انفرد فيها ديمبلي بحارس السيتي سددها اصطدمت بالحارس وهزت الشباك الانكليزية،وعاد البديل ديمبلي ليسجل هدف التفوق الثالث في الدقيقة 87 من هجمة عائدة من الحارس الانكليزي لينهي اللقاء فرنسيا 3- 1.

وبذلك سيواجه ليون الفرنسي، بايرن ميونخ، في نصف النهائي، بعدما سحق الفريق البافاري، برشلونة، أمس بنتيجة 8-2.

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