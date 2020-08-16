2020/08/16 | 00:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر : الكاظمي يجتمع بقادة الفتح في منزل هادي العامري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/16 | 00:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر : الكاظمي يجتمع بقادة الفتح في منزل هادي العامري) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر : الكاظمي يجتمع بقادة الفتح في منزل هادي العامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).