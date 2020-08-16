ليون يهزم السيتي بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي الأبطال

2020/08/16 | 00:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر ليون الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمانشستر سيتي الإنجليزي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز مثير بنتيجة (3-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب خوسيه الفالادي، اليوم السبت.

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