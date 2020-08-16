2020/08/16 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت إن “العقوبات والتهديدات” لن تثني تركيا عن مواصلة عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة متنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط.وأضاف في خطاب نقله التلفزيون “في هذا الملف، بلدنا على حقّ تماما وسندافع عن حقوقنا باستعمال جميع الوسائل التي لدينا”.وتابع “لن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان: تركيا لن تتراجع في شرق المتوسط أمام “العقوبات والتهديدات”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان: تركيا لن تتراجع في شرق المتوسط أمام “العقوبات والتهديدات”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).