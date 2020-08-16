2020/08/16 | 00:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر المحلل السياسي سعد الكعبي من وجود مخطط ولعبة سياسية تسعى بعض الاطراف اليها بهدف ابقاء القوات الاجنبية داخل العراق، لافتا الى ان اخراج تلك القوات من البلاد مرهون بجدية الحكومة في مباحثاتها مع الجانب الاميركي.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “المفاوضات مع واشنطن مازالت غير واضحة ولم يتم بحثها ومناقشة ماتم التوصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يحذر من وجود لعبة سياسية لابقاء القوات الاجنبية داخل العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يحذر من وجود لعبة سياسية لابقاء القوات الاجنبية داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).