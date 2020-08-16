ترامب: لن أشارك على الأرجح في قمة يتزعمها بوتين حول إيران

2020/08/16 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يشارك على الأرجح، في قمة دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إيران.

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