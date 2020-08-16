2020/08/16 | 02:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إن بناء المستشفى سبق تأسيس الإمارات بعشرين عامًا

الترا عراق - فريق التحرير

طالب النائب وجيه عباس، بتغيير اسم مستشفى الشيخ زايد، إلى اسم عراقي لم "تتلطخ يداه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وقال عباس في بيان، السبت 15 آب/أغسطس، إن "مستشفى (الحيدري) وسط بغداد الذي بني في نيسان 1956 (قبل تأسيس الإمارات بعشرين عامًا) والذي قام المقبور عدي بتسميته بـ (المستشفى الأولمبي) وبعد سقوط النظام قامت جهة مجهولة باستغلال فوضى تغيير الأسماء التي ظهرت بعد 2003 لتقوم بتسمية المستشفى باسم (الشيخ زايد)".

وأضاف، "نتيجة لرغبة العراقيين في فتح صفحة جديدة مع دول الخليج العربي سكت الجميع عن التسمية أو رحب بها، لكن الخطوة الأخيرة من دولة الإمارات العربية بالإعلان عن أولى خطوات الخضوع والذل العربي في هذا الزمن المر يستوجب علينا أن نطالب بتبديل اسم المستشفى ليحمل اسمًا عراقيًا لم يمد يده للتطبيع مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين".

اقرأ/ي أيضًا:

اتفاق الإمارات وإسرائيل: في معنى الإعلان عن المعلن

بعد اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي..



كيف ستبدو الخطوة القادمة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبق تأسيس الإمارات.. وجيه عباس يطالب بتغيير اسم مستشفى "الشيخ زايد") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبق تأسيس الإمارات.. وجيه عباس يطالب بتغيير اسم مستشفى "الشيخ زايد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).