2020/08/16 | 02:32 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر بالجيش الوطني الليبي لمراسل "العربية" و"الحدث" القضاء على خلية لداعش كانت تتجهز لمهاجمة مواقع نفطية بالجنوب الليبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الليبي يقضي على خلية لداعش قبل مهاجمتها مواقع نفطية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الليبي يقضي على خلية لداعش قبل مهاجمتها مواقع نفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).