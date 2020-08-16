الصحة الأمريكية ترخص تشخيصا جديدا لكورونا عبر اللعاب

2020/08/16 | 03:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت إدارة الغذاء والدواء بوزارة الصحة الأمريكية تصريحا يسمح بالشروع بشكل عاجل في استخدام اختبار جديد لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا عبر أخذ عينة من اللعاب.

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