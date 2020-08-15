الجيش العراقي يعلن استهداف معسكر التاجي بصاروخين

2020/08/16 | 04:04 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل العربية، السبت، بأن الجانب الأميركي من معسكر التاجي في العراق استهدف بصاروخين.وكانت قاعدة التاجي العسكرية، التي تضم جنوداً أميركيين والواقعة شمالي بغداد، قد تعرضت نهاية الشهر الماضي لهجوم

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