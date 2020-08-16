واشنطن تلوّح بإعادة كل العقوبات على إيران

2020/08/16 | 04:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طهران / وكالات

قالتْ طهران أمس السبت: إن إخفاق واشنطن في تمرير قانون حظر التسلح ضد إيران، يمثل عزلة أميركية لا سابق لها طوال 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة، واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على «تويتر»، أن «الدبلوماسية الإيرانية إلى جانب قوة الشق القانوني في الاتفاق النووي تمكنت من هزيمة أميركا مجددا»، وأضاف، «على الولايات المتحدة أن تتعظ من هزيمتها في مجلس الأمن وإلا ستواجه المزيد من العزلة».

وجاء هذا التصريح بعد إخفاق الولايات المتحدة، أمس الأول الجمعة، في محاولتها تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد السلاح لإيران، حيث صوتت روسيا والصين على مشروع القرار بـ»لا»، وامتنعت عن التصويت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وإستونيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، بينما صوتت الولايات المتحدة، وجمهورية الدومينيكان بـ»نعم».

من جانبها قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن واشنطن تسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة.

وحذر سفير إيران بالأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، من أن «أي عودة لعقوبات مجلس الأمن الدولي على بلاده، ستقابل بشكل صارم من قبل إيران»، وشدد على أن «خيارات طهران غير محدودة».

بدوره، علق مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين على رفض فرنسا وألمانيا وبريطانيا تمديد حظر السلاح على إيران.

وقال أوبراين في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: إن «رفض فرنسا وألمانيا وبريطانيا دعم جهود الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح على إيران في الأمم المتحدة، مخيب للآمال»، واستطرد قائلا: «لكنه ليس مفاجئا.



خسرنا اليوم لكن الأمر لم ينته بعد».

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