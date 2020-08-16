العراق: هذا ما طالب به وجيه عباس ردا على تطبيع الامارات

2020/08/16 | 07:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب في البرلمان العراقي، وجيه عباس، وزارة الصحة باستبدال اسم مستشفى "الشيخ زايد" باسم عراقي لم تتلطخ يداه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني....

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