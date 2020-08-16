كردستان العراق: بغداد سترسل 320 مليار كجزء من الرواتب

2020/08/16 | 07:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس حكومة منطقة كردستان العراق، مسرور بارزاني، خلال اتصال هاتفي القضايا العالقة بين بغداد وأربيل....

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