وزير الصحة : الموقف الوبائي هو من يحدد الإجراءات التي سيتم اتباعها

2020/08/16 | 08:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح وزير الصحة حسن التميمي، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفرض قيود إضافية للحد من الحركة، والعودة مجدداً لفرض الحظر الشامل للتجوال مستقبلاً, في حال استمرار المواطنين بعدم الاهتمام بالتعليمات الوقائية والصحية واستمرار الزيادة الكبيرة بالإصابات بفيروس كورونا.

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